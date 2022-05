À la découverte des arbres exceptionnels d’Orthez Office de tourisme Cœur de Béarn Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin

Vous y trouverez : Marronnier d’Inde, Plaqueminier, Ginkgo Biloba et Cèdre pleureur qui n’auront plus de secrets pour vous.

Récupérer le plan des arbres exceptionnels à l’Office de Tourisme Coeur de Béarn Orthez

Muni d'un plan à retirer à l'Office de tourisme d'Orthez, baladez-vous à la découverte des arbres exceptionnels présents au sein de la ville d'Orthez !

2022-06-03 et 2022-06-04

