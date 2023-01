À la découverte des arbres et des haies (réservation obligatoire) Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Catégories d’Évènement: Gironde

Gironde EUR 4 Depuis 2016, le CPIE accompagne propriétaires fonciers et communes dans leurs projets de

plantation de haies champêtres. La visite d’un de ces sites sera l’occasion de découvrir en quoi elles

constituent une structure paysagère essentielle sur notre territoire, d’aborder les notions de trames

vertes et bleues et de s’interroger sur l’évolution de nos paysages dans le contexte du changement

