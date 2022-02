A la découverte des arbres de la forêt Perche -Trappe – Balade VTT Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

A la découverte des arbres de la forêt Perche -Trappe – Balade VTT Tourouvre au Perche, 7 mai 2022, Tourouvre au Perche. A la découverte des arbres de la forêt Perche -Trappe – Balade VTT TOUROUVRE Carrefour de l’Etoile du Perche Tourouvre au Perche

2022-05-07 14:00:00 – 2022-05-07 TOUROUVRE Carrefour de l’Etoile du Perche

Tourouvre au Perche Orne Denis Vétillard, greeter du Pays de Mortagne-au-Perche et du département de l’Orne, vous propose de découvrir les principales essences qui composent la forêt Perche -Trappe au travers d’une sortie VTT. Vous pourrez observer des parcelles de résineux (sapins, épicéas, pins sylvestres, mélèzes), de feuillus (chênes, hêtres) avec quelques arbres remarquables. A partir de 12 ans. 6 personnes maximum

Balade entre 18 – 25 km /Durée : 2h – 2h30

Venir avec son VTT, son casque et son kit réparation / Port du casque et d’un gilet fluorescent obligatoire.

Date limite d’inscription : vendredi 6 mai Denis Vétillard, greeter du Pays de Mortagne-au-Perche et du département de l’Orne, vous propose de découvrir les principales essences qui composent la forêt Perche -Trappe au travers d’une sortie VTT. Vous pourrez observer des parcelles de résineux… contact@ot-mortagneauperche.fr +33 2 33 83 34 37 Denis Vétillard, greeter du Pays de Mortagne-au-Perche et du département de l’Orne, vous propose de découvrir les principales essences qui composent la forêt Perche -Trappe au travers d’une sortie VTT. Vous pourrez observer des parcelles de résineux (sapins, épicéas, pins sylvestres, mélèzes), de feuillus (chênes, hêtres) avec quelques arbres remarquables. A partir de 12 ans. 6 personnes maximum

Balade entre 18 – 25 km /Durée : 2h – 2h30

Venir avec son VTT, son casque et son kit réparation / Port du casque et d’un gilet fluorescent obligatoire.

Date limite d’inscription : vendredi 6 mai TOUROUVRE Carrefour de l’Etoile du Perche Tourouvre au Perche

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse TOUROUVRE Carrefour de l'Etoile du Perche Ville Tourouvre au Perche lieuville TOUROUVRE Carrefour de l'Etoile du Perche Tourouvre au Perche Departement Orne

Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourouvre-au-perche/

A la découverte des arbres de la forêt Perche -Trappe – Balade VTT Tourouvre au Perche 2022-05-07 was last modified: by A la découverte des arbres de la forêt Perche -Trappe – Balade VTT Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche 7 mai 2022 Orne Tourouvre-au Perche

Tourouvre au Perche Orne