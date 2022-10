A la découverte des animaux visibles et invisibles La Forest-Landerneau La Forest-Landerneau Catégories d’évènement: Finistre

Finistre La Forest-Landerneau Sur un circuit de 3 km, l’enfant, accompagné d’un adulte référent est invité à explorer le Bois de La Forest Landerneau à la découverte des animaux visibles et invisibles.

L’imaginaire et les connaissances sur les animaux sont questionnés.

Tout au long des chemins, les uns et les autres observent, écoutent les animaux, et cherchent des indices de la vie animale (empreintes, excréments, restes de repas).

Cette sortie est aussi l’occasion de découvrir ou re-découvrir les sculptures de Gérard Le Hir, artiste forestois.

Enfilez les baskets, prévoyez la gourde remplie d’eau dans le sac à dos, couvrez-vous de vêtements longs et venez observer la nature quand les arbres offrent un festival de couleur automnales. La Forest-Landerneau

