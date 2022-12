A LA DÉCOUVERTE DES ANIMAUX Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne 0 EUR Lors de cette visite, vous serez au contact direct des animaux et découvrirez notre quotidien d’éleveuses. C’est une activité idéale pour découvrir la ferme et ses habitants ! Venez en famille pour profiter de la ferme.

Nouveauté depuis les vacances d’avril : la visite de la chèvrerie et la découverte des chevreaux! Tout public

Tarifs : 6 € par personne, gratuit moins de 2 ans

