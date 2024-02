A LA DÉCOUVERTE DES ANIMAUX DE LA FERME Nort-sur-Erdre, mercredi 28 février 2024.

A LA DÉCOUVERTE DES ANIMAUX DE LA FERME Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Découverte et activités ludiques avec les animaux de la ferme

Ce sont les vacances, alors on chausse les bottes pour passer la matinée avec les animaux de la ferme. Les nourrir, les caresser pendant environ 2 heures.

Activités de découverte et soins au plus près des animaux accessibles à partir de 18 mois T .

Début : 2024-02-28 09:30:00

fin : 2024-02-28 11:30:00

5 Les Vigneaux

Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesanesdubiauchemin@free.fr

