À la découverte des animaux Avenue du Lac de Maine, 49016 Angers, France Pays de la Loire Angers, mardi 5 mars 2024.

Entre plumes, poils et écailles, ouvre grand tes yeux, les 5 sens en éveil, et laisse-toi conter des histoires d’animaux pour vivre un moment instructif et amusant dans le jardin. Avec Culture biome. Mardi 5 Mars DE 10H À 11H15 Enfants de 3 ans à 6 ans (avec accompagnateur) 1.5€/enfant, gratuit pour les accompagnateurs Inscriptions Office de Tourisme 02 41 23 50 00 angers-tourisme.com

