A la découverte des amphibiens des landes girondines

Saucats

A la découverte des amphibiens des landes girondines
RNG Saucats – La Brède 17, chemin de l'église
Saucats

2022-03-04

Saucats Gironde Présentation des amphibiens sur les landes humides de la Réserve Naturelle, dans le cadre de l’opération fréquence grenouille.

Prévoir des vêtements adéquats : bottes, imperméables,etc et lampe de poche ou frontale.

RNG Saucats – La Brède 17, chemin de l’église Saucats

Lieu Saucats
Adresse RNG Saucats - La Brède 17, chemin de l'église
Ville Saucats
Departement Gironde

