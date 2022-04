À la découverte des amphibiens – BRAZAY-EN-MORVAN (21) Brazey-en-Morvan Brazey-en-Morvan Catégories d’évènement: Brazey-en-Morvan

Brazey-en-Morvan Côte-d’Or Brazey-en-Morvan EUR Une balade à la tombée à la nuit, au bord de différentes mares pour découvrir les amphibiens présents (potentiellement le Triton crêté) et apprendre à les reconnaître. Munissez-vous de vos plus belles bottes ou chaussures de marche et d’une lampe torche. contact@shna.fr +33 3 86 78 79 72 Une balade à la tombée à la nuit, au bord de différentes mares pour découvrir les amphibiens présents (potentiellement le Triton crêté) et apprendre à les reconnaître. Munissez-vous de vos plus belles bottes ou chaussures de marche et d’une lampe torche. Brazey-en-Morvan

