La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Finistère, La Forêt-Fouesnant A la découverte des algues La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

La Forêt-Fouesnant

A la découverte des algues La Forêt-Fouesnant, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, La Forêt-Fouesnant. A la découverte des algues 2021-07-07 – 2021-07-07 Route de Beg an Aer Aux Viviers de Penfoulic

La Forêt-Fouesnant Finistère Animation sur les algues :

Qu’est ce qu’une algue ? Quelle est son histoire ? Vous apprendrez à découvrir les algues les plus courantes, leurs incroyables richesses nutritives mais aussi la diversité de leurs utilisations, pour le jardin, pour la santé… puis à les goûter.

Réalisation d’une recette à base d’algues. Durée : 1h00

RDV : Aux Viviers de Penfoulic

Nombre de personnes : 10 max – Conseillé à partir de 6 ans

Inscription par SMS au 06 99 86 59 78 ou en ligne www.natureenexperiences.com contact@natureenexperiences.com +33 6 99 86 59 78 https://www.natureenexperiences.com/ Animation sur les algues :

Qu’est ce qu’une algue ? Quelle est son histoire ? Vous apprendrez à découvrir les algues les plus courantes, leurs incroyables richesses nutritives mais aussi la diversité de leurs utilisations, pour le jardin, pour la santé… puis à les goûter.

Réalisation d’une recette à base d’algues. Durée : 1h00

RDV : Aux Viviers de Penfoulic

Nombre de personnes : 10 max – Conseillé à partir de 6 ans

Inscription par SMS au 06 99 86 59 78 ou en ligne www.natureenexperiences.com dernière mise à jour : 2021-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, La Forêt-Fouesnant Étiquettes évènement : Autres Lieu La Forêt-Fouesnant Adresse Route de Beg an Aer Aux Viviers de Penfoulic Ville La Forêt-Fouesnant lieuville 47.89362#-3.98308