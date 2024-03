A la découverte des algues 44770 Préfailles, France Pays de la Loire Préfailles, jeudi 25 avril 2024.

A la découverte des algues Elles sont rouges, vertes ou brunes, et surtout très méconnues par beaucoup d’entre nous et pourtant sont extraordinaires. Ismaïl spécialiste des algues vous dira tout sur elles ! Jeudi 25 avril, 11h00 44770 Préfailles, France Pays de la Loire Inscription en ligne via notre site internet rubrique calendrier Si impossible nous contacter

Elles sont rouges, vertes ou brunes, et surtout très méconnues par beaucoup d’entre nous.. Et pourtant elles sont faiseuses de véritables oasis sous-marines et fournissent oxygène, nourritures et refuges pour bon nombres d’animaux aquatiques, sortes de forêts aquatiques. Elles ont aussi des bienfaits insoupçonnés pour les humains lorsque ces derniers les mangent ! Découvrez l’incroyable histoire des algues avec Ismaïl, spécialiste du sujet !

44770 Préfailles, France Pays de la Loire

