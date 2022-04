A la découverte des abeilles sauvages

Animation gratuite – inscription obligatoire – prévoir un pique-nique – la journée ( horaire précisé lors de l'inscription ) – rdv devant la maison de la réserve Il existe de nombreuses espèces d'abeilles sauvages. Après une balade nature pour les observer dans leur milieu naturel, venez vous initier à l'observation et à l'identification de ces pollinisateurs à la loupe binoculaire et découvrir en protocole de suivi scientifique

