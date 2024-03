À la découverte des abeilles Médiathèque d’Albi-Cantepau Albi, samedi 8 juin 2024.

À la découverte des abeilles Atelier ludique et sensoriel Samedi 8 juin, 10h00, 14h00 Médiathèque d’Albi-Cantepau Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 70 06 50

Atelier ludique et sensoriel en lien avec la thématique « Nature sauvage »

Animé par Vincent Fabrègue, apiculteur des « Abeilles en Famille ».

Le temps d’une échappée, Vincent Fabrègue, apiculteur, t’entraîne dans le monde des abeilles en utilisant tes cinq sens : boîtes mystères, senteurs mellifères, dégustations, écoute et perception… Vincent te fait partager sa passion et, si le temps le permet, te présentera peut-être aux abeilles et à leur reine…

Matériel de protection fourni.

Ne pas être allergique aux piqûres d’abeilles.

Adultes / enfants accompagnés à partir de 6 ans.

Médiathèque d’Albi-Cantepau 5 avenue Mirabeau, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 50 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 70 06 50 »}] Lundi : 14h-18h

Mardi : 14h-18h

Mercredi : 10h-12h et 13h-18h

Jeudi : 14h-18h

Vendredi : 10h-12h et 14h-18h

Samedi : 10h-12h et 14h-18h Accès libre et gratuit