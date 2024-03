A la découverte des 5 sens dans l’art, avec le musée numérique interactif Micro-folie ! Jardin d’Une Figue dans le Poirier Girmont-Val-d’Ajol, samedi 1 juin 2024.

A la découverte des 5 sens dans l’art, avec le musée numérique interactif Micro-folie ! Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Jardin d’Une Figue dans le Poirier PASS 1 jour : 15€/adulte et 10€/enfant ou PASS 2 jours : 25€/adulte et 15€/enfant (comprenant l’entrée au jardin, les visites sensorielles, les jeux, le spectacle et/ou la démo de forge)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

La Micro-Folie sera présente au jardin d’Une Figue dans le Poirier pour un tour d’horizon des 5 sens à travers des œuvres d’art connues et méconnues via le musée numérique itinérant de la CCPVM.

Les médiatrices des Micro-folies passionnées vous feront découvrir des tapisseries, des peintures de paysages et de banquets, des natures mortes et des sculptures en lien avec le thème 2024 des Rendez-vous aux jardins !

Des activités ludiques et pédagogiques (dessins, puzzle, quizz) viendront compléter ces découvertes immersives et sesorielles !

Sessions à 14h30, 15h30, 16h30

Durée 45 minutes.

Jardin d’Une Figue dans le Poirier 11 les envers 88340 Girmont Val d’Ajol Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0610424492 »}, {« type »: « email », « value »: « asso@unefiguedanslepoirier.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://unefiguedanslepoirier.sumupstore.com/article/rendez-vous-aux-jardins-2024 »}] Découvrez comment Permaculture rime avec Biodiversité! Venez rencontrer des jardiniers d’Une Figue dans le Poirier qui veillent à l’équilibre écologique d’une jungle comestible à 640m d’altitude. Parking visiteurs

©Micro-folie CCPVM