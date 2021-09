Saint-Paër - Le Bourg Salle polyvalente Saint-Paër - Le Bourg, Seine-Maritime A la découverte des 4 saveurs Salle polyvalente Saint-Paër - Le Bourg Catégories d’évènement: Saint-Paër - Le Bourg

A la découverte des 4 saveurs

Salle polyvalente, le samedi 11 septembre à 14:00

Salle polyvalente, le samedi 11 septembre à 14:00

Dans le cadre du forum des associations organisée par la ville de Saint Paër, Mon P’tit Atelier de la Cop21 de la Métropole Rouen Normandie vous propose une animation visant à découvrir et expérimenter le goût des 4 saveurs grâce à des ateliers, jeux, démonstrations… Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Animation assurée par Les Papilles vocales

Entrée libre

Salle polyvalente Le bourg Saint Paer Saint-Paër – Le Bourg Seine-Maritime

2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T17:00:00

