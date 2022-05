A la découverte de votre voix Mairie de Donneville – 31450 Donneville Catégories d’évènement: Donneville

### Programme : — **Technique vocale** — Théorie de la phonation, prise de conscience du corps, technique posturale, exercice de respiration du chanteur, gestion de la pression de souffle, mise en fonction des résonateurs, le “moule vocal” (voile du palais, langue), les voyelles, voix de poitrine ou voix de tête ? — **Tessiture** — Quelles sont les différentes tessitures et ce qui les détermine ? Ceux qui le souhaitent pourront avoir un éclaircissement individuel sur leur tessiture (audition facultative en face à face avec le professeur à partir de 16h30). — **Gestion du trac** — Quels sont les petits trucs qui peuvent vous aider à gérer votre trac avant un concert ? Comment prendre confiance en soi ? La technique vocale se fera uniquement en collectif. Inscrivez vous : [juliegoron@hotmail.com](mailto:juliegoron@hotmail.com) ou 06.30.38.69.86 Une journée pour les chanteurs amateurs souhaitant avoir des bases de technique vocale. Tarif : 40 euros la journée Mairie de Donneville – 31450 Mairie Donneville 31450 Donneville Haute-Garonne

