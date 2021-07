Vervins Vervins Aisne, Vervins A la Découverte de Vervins Vervins Vervins Catégories d’évènement: Aisne

Vervins

A la Découverte de Vervins Vervins, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Vervins. A la Découverte de Vervins 2021-07-13 – 2021-07-13

Vervins Aisne Vervins Jeu de piste en équipe sur l’histoire de la ville de Vervins. Enigmes, rébus, charade,…

Départs échelonnés entre 17h et 18h30. (Durée du jeu: 2h)

Avec la participation du Comité d'Animation de Vervins
dernière mise à jour : 2021-06-28

