Finistère Tréogat Visite de l’église, évocation du vieux bourg et du manoir du Minven.

Rendez-vous directement à l’église de Tréogat à 14h

Durée : environ 2h.

