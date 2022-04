À LA DÉCOUVERTE DE PIRIAC-SUR-MER Piriac-sur-Mer, 13 mai 2022, Piriac-sur-Mer.

Départ de l'Office de Tourisme 7 Rue des Cap-horniers Piriac-sur-Mer

2022-05-13 – 2022-05-13 Départ de l’Office de Tourisme 7 Rue des Cap-horniers

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Remontez le temps et revivez l’histoire de Piriac-sur-Mer, Petite Cité de Caractère, de ses origines archéologiques au développement du balnéaire. Laissez-vous surprendre au détour de ses ruelles et monuments incontournables ! Les écrivains Alphonse de Châteaubriant, Alphonse Daudet et Emile Zola y ont notamment puisé la source de leur inspiration.

