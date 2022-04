A la découverte de Perroy Perroy, 29 juillet 2022, Perroy.

A la découverte de Perroy Perroy

2022-07-29 – 2022-07-29

Perroy Nièvre Perroy

En famille ou avec des amis, prenez vos appareils photos et baladons nous dans Perroy et ses environs, avec Alexia, animatrice au Service Education à l'Environnement, qui vous dévoilera tous les secrets de la faune et de la flore locale ; et Lucile, qui vous contera la vie de Perroy, son château et sa rivière, au fil des siècles. Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme Loire, Vignobles et Nohain.

Perroy

