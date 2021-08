Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains, Vosges A LA DÉCOUVERTE DE NOTRE TERRITOIRE – LA VIERGE DES CHAMPS Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

Plombières-les-Bains Vosges Dans une ambiance plutôt familiale et conviviale, nos guides bénévoles, passionnés par la marche et leur commune vous proposent de découvrir notre territoire en suivant les chemins balisés des randonnées pédestres des Vosges Secrètes (avec parfois quelques écarts !).

Il s’agit de partir à la rencontre de producteurs locaux, d’artisans d’art installés dans nos campagnes et découvrir le petit patrimoine de la région : fontaines, chalôt, murs en pierres sèches, caves enterrées…. Rencontres exceptionnelles et ambiance chaleureuse assurées !

randos faciles et accessibles à tous

se munir d’une pièce d’identité

guides bénévoles passionnés par leur territoire

lieu du départ : Esplanade de la Mairie Réservation à l’Office de Tourisme 03 29 66 01 30 +33 3 29 66 01 30 CCAS Plombières-les-Bains dernière mise à jour : 2021-08-02 par

