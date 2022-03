A LA DÉCOUVERTE DE NOS CHEMINS Gennes-Longuefuye Gennes-Longuefuye Catégories d’évènement: Gennes-Longuefuye

Gennes-Longuefuye Mayenne Gennes-Longuefuye Dans le cadre du temps fort nature durable proposé par le réseau des bibliothèques du Pays de Château-Gontier, balade en lecture “A la découverte de nos chemins” : découvrir la nature locale et profiter de lectures pour petits et grands. Public familial – ouvert à tous sans inscription. Renseignements : 06 47 07 18 18 – bibliotheque.gennessurglaize@yahoo.fr Balades en lecture : “A la découverte de nos chemins” bibliotheque.gennessurglaize@yahoo.fr +33 6 47 07 18 18 Dans le cadre du temps fort nature durable proposé par le réseau des bibliothèques du Pays de Château-Gontier, balade en lecture “A la découverte de nos chemins” : découvrir la nature locale et profiter de lectures pour petits et grands. Public familial – ouvert à tous sans inscription. Renseignements : 06 47 07 18 18 – bibliotheque.gennessurglaize@yahoo.fr Bibliothèque 2 Rue du Maine Gennes-Longuefuye

