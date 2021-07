À la découverte de nos ancêtres Archéopole CERAC, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Castres.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archéopole CERAC

L’exposition Les Premiers Gestes de l’Homme met en lumière l’évolution des objets du quotidien à travers le temps. L’exposition commence avec les premiers outils réalisés par l’homme, qui n’ont qu’une seule vocation : être utile. Au cours du Paléolithique les outils évoluent jusqu’à devenir de véritables œuvres d’art, par leur technicité extrême et leur rendu esthétique. Ensuite, avec le Néolithique (l’âge de la pierre polie), certains objets perdent leur fonction utilitaire pour une fonction plus symbolique : certaines haches polies retrouvées dans des contextes funéraires n’ont pas de traces d’usures et d’autres sont impropres au travail du bois (par leur matière ou leur taille). A la même période, les groupes vont marquer leurs différences culturelles par les formes et les décors de leurs céramiques ; une innovation conséquente de la sédentarisation et des débuts de l’agriculture et de l’élevage. Les céramiques vont si bien définir les identités des groupes que ceux-ci vont être nommés d’après les décors : le Cardial, le Rubané, le Campaniforme, etc. sont autant de décors particuliers que de groupes culturels. La Protohistoire (l’Âge des Métaux) voit l’apparition des premières élites sociales, fortement différenciées dans le domaine funéraire : les défunts sont inhumés ou incinérés accompagnés des plus beaux objets (céramiques, métaux, etc.) témoignant d’une nouvelle hiérarchisation sociale. Parmis les pièces inédites, certaines proviennent des grandes fouilles du CERAC : la grotte de Lacalm (Aiguefonde) et la nécropole protohistorique de Gourjade (Castres).

Visite libre de l’exposition « Les premiers gestes de l’Homme, des premiers outils usuels aux premières élites ».

Archéopole CERAC Domaine de Gourjade, 81100 Castres Castres Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00