A la découverte de nos amies les abeilles Concots, samedi 6 avril 2024.

A la découverte de nos amies les abeilles Concots Lot

L’apiculteur Thierry Fouillade viendra animer cette après-midi consacrée aux abeilles et à leurs bienfaits et leur utilité. Vous y trouverez une ruche pédagogique, des posters et des cadres. Vous pourrez également déguster et acheter du miel de ces infatigables travailleuses.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:30:00

fin : 2024-04-06

Salle communale

Concots 46260 Lot Occitanie

L’événement A la découverte de nos amies les abeilles Concots a été mis à jour le 2024-04-03 par Pnr des Causses du Quercy