A la découverte de Morlaix – Parcours Street Art Morlaix, 24 avril 2022, Morlaix.

A la découverte de Morlaix – Parcours Street Art Morlaix

2022-04-24 15:00:00 – 2022-03-19 18:30:00

Morlaix Finistère Morlaix

Nous sommes un groupe de 5 étudiants de l’IUT de Morlaix et dans le cadre de nos études nous collaborons avec l’association Grain de Sel qui vient en aide aux enfants hospitalisés en Bretagne.

Afin de soutenir cette association, nous organisons, ce samedi 19 mars, à partir de 15h un parcours découverte du Street Art morlaisien animé par l’artiste ZAG.

Le parcours s’étend sur 3 km et débute à la Place des Otages. Par la suite, un rassemblement festif est prévu dans la Galerie du Léon à la Manu.

Au programme : points de restauration, stands d’animations pour les enfants, tombola…

L’accès à l’événement se fait sur réservation par e-mail (voir plus bas)

Le tarif est de 2€ pour les plus de 12 ans, un ticket de tombola vous sera offert.

gebe.morlaix@gmail.com +33 7 68 75 73 03

Nous sommes un groupe de 5 étudiants de l’IUT de Morlaix et dans le cadre de nos études nous collaborons avec l’association Grain de Sel qui vient en aide aux enfants hospitalisés en Bretagne.

Afin de soutenir cette association, nous organisons, ce samedi 19 mars, à partir de 15h un parcours découverte du Street Art morlaisien animé par l’artiste ZAG.

Le parcours s’étend sur 3 km et débute à la Place des Otages. Par la suite, un rassemblement festif est prévu dans la Galerie du Léon à la Manu.

Au programme : points de restauration, stands d’animations pour les enfants, tombola…

L’accès à l’événement se fait sur réservation par e-mail (voir plus bas)

Le tarif est de 2€ pour les plus de 12 ans, un ticket de tombola vous sera offert.

Morlaix

dernière mise à jour : 2022-03-15 par