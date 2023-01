À LA DÉCOUVERTE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ Montferrier-sur-Lez Montferrier-sur-Lez Montferrier-sur-Lez Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Montferrier-sur-Lez 9 9 EUR Entre ruelles médiévales, placettes et jardin à la française, prenez le temps d’une balade historique dans ce village bucolique où se côtoient vignes, garrigues et montagnes. Bâti sur un ancien volcan de 150 mètres de haut et entouré d’une nature protégée, le village de Montferrier-sur-Lez révèle de remarquables vestiges de son passé tels que son église Saint-Etienne romane du XIème siècle ou encore son ancien château du XVIIème siècle ayant appartenu au marquis de Montferrier Antoine du Vidal et occupé actuellement par l’hôtel de ville. INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant au Parking du Belvédère, rue du Belvédère, Montferrier-sur-Lez Entre ruelles médiévales, placettes et jardin à la française, prenez le temps d’une balade historique dans ce village bucolique où se côtoient vignes, garrigues et montagnes. Montferrier-sur-Lez

