A la découverte de Ma Tante – coloriage géant pour les enfants Crédit Municipal de Paris, 18 septembre 2021, Paris.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Crédit Municipal de Paris

Un coloriage géant permettra aux plus jeunes (mais pas que ! ) de découvrir de manière ludique les activités, bâtiments et histoire du Crédit Municipal de Paris. Venez découvrir les dessous de Ma Tante ! La plus ancienne insitution financière parisienne, connue sous différents surnoms (Ma Tante, le Clou…) ouvre ses portes au public des Journées du Patrimoine ! A découvrir : **un patrimoine exceptionnel**, depuis les vestiges d’une tour de l’enceinte de Philippe Auguste à la salle de Direction, à laquelle on accède par un escalier de style Directoire. **Visites libres et visites guidées** permettront de découvrir l’histoire d’une institution pluriséculaire. Une visite ouverte à tous puisque les enfants pourront eux aussi découvrir les activités du Crédit Municipal de Paris à travers un **coloriage géant** ! Enfin, les visiteurs pourront faire **expertiser gratuitement leurs objets** (bijoux, montres…) et ainsi découvrir ce qui fait la base de l’activité historique du Crédit Municipal de Paris : le Prêt sur gage.

Crédit Municipal de Paris 55 rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris



