Mercredi 6 octobre à 14h30 Musique – Atelier – Orgue Dans le cadre du Festival international Toulouse les Orgues, assistez à une présentation du Roi des instruments et devenez organiste d'un jour. Vous découvrirez le fonctionnement de cet instrument si mystérieux avec l'organiste Baptiste Genniaux. À partir de 8 ans – Durée : 2h Inscription à action.culturelle@mairie-toulouse.fr avant le 1er octobre

