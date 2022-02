A la découverte de l’oléiculture Provençale Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Paris Expo Porte de Versailles, le lundi 28 février à 09:00

Au programme: La Balméenne moulin à huile dans le Vaucluse à Beaumes de Venise Le groupement des Oleiculteurs du Vaucluse avec Eric Mathieu, producteur Le Moulin du Haut Jasson, producteur à la Londe les Maures dans le Var Ateliers cuisine à 17h00 avec comment créer son huile aromatisée et ses conserves de légumes à l”huile

Entrée libre et gratuite

Une rencontre avec 3 producteurs/mouliniers de Provence de différent terroirs, échangez et découvrez la typicité des huiles de la région !

