Paris Expo Porte de Versailles, le jeudi 3 mars à 09:00

L’Oignon de Roscoff AOP se reconnaît par sa couleur rosée, mais c’est surtout sa saveur et sa qualité de conservation qui le distinguent sans peine des autres oignons. Son goût, à cru comme à cuit, est apprécié en Bretagne mais aussi à l’étranger, les grands restaurateurs en ont fait un ingrédient de choix. Venez le découvrir et le déguster auprès des membres de la confrérie de cet oignon sous signe de qualité !

gratuit

Tout au long de la journée, l'AOP « Oignon de Roscoff » sera mis à l'honneur. Nous révélant ainsi toutes ses facettes…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T09:00:00 2022-03-03T19:00:00

