A la découverte de l'oenologie Pouilly-sur-Loire

Pouilly-sur-Loire

A la découverte de l’oenologie Pouilly-sur-Loire, 14 mai 2022, Pouilly-sur-Loire. A la découverte de l’oenologie La Tour du Pouilly Fumé 30 Rue Waldeck-Rousseau Pouilly-sur-Loire

2022-05-14 – 2022-05-14 La Tour du Pouilly Fumé 30 Rue Waldeck-Rousseau

Venez percer les mystères de l'œnologie et du Pouilly Fumé, au cours d'une initiation à la dégustation animée par une oenologue… Dégustation de 6 vins servis avec le célèbre fromage de chèvre : Le Crottin de Chavignol ! Durée : entre 2h et 2h30. Sur inscription.

