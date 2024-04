A la découverte de l’océan centre Marceau Batz-sur-Mer, lundi 22 avril 2024.

A la découverte de l’océan dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 22 – 26 avril centre Marceau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T08:00:00+02:00 – 2024-04-22T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T08:00:00+02:00 – 2024-04-26T20:00:00+02:00

Le séjour se déroule sur le centre d’hébergement Marceau. Cette base est en bordure de Plage dans un parc privé de 3ha. Les enfants logeront dans des chambres de 4 à 7 lits avec sanitaires complets dans chaque chambre. Nombreuses salles d’activités sont disponibles ainsi qu’une salle de lecture, un réfectoire, une infirmerie. Un terrain multisport ainsi que des tables de pique-Pong sont à disposition. Un des objectifs du projet est de renforcer les compétences et les apprentissages de façon ludique, dans une pédagogie d’apprendre autrement.

Le fil conducteur : l’océan, environnement et écologie

Ce séjour à la mer est l’occasion de découvrir de manière active un milieu différent : étudier le relief, la faune, la flore, l’habitat, les métiers, les coutumes. C’est le moment de découvrir un autre mode de vie et de sensibiliser les enfants à la nature et aux problèmes écologiques.

centre Marceau 6 route de Saint-Nudec, 44740 BATZ SUR MER Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.41.60.83.43 »}]