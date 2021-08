Beaune Hospices Civils de Beaune - Musée de l'Hôtel-Dieu Beaune, Côte-d'Or À la découverte de l’Hôtel-Dieu à l’aide d’un livret jeu pour les enfants de 6 à 9 ans et de 9 à 11 ans Hospices Civils de Beaune – Musée de l’Hôtel-Dieu Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Les Hospices de Beaune, fournissent un livret jeu pour les enfants de 6 à 9 ans, accompagné d’un document destiné aux parents afin d’aider leur enfant à compléter le livret. Un autre livret est disponible pour les enfants de 9 à 11 ans. Ces livrets jeu permettent d’effectuer une visite ludique. Les réponses sont disponibles dans la dernière salle avant la sortie par la boutique. Les enfants recevront un diplôme du parfait enquêteur, spécialiste de l’Hôtel-Dieu.

10 € | Gratuit – 18 ans et personnes handicapées | 7,50 € – familles nombreuses (carte SNCF) et étudiants (avec justificatif)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:30:00

Lieu Hospices Civils de Beaune - Musée de l'Hôtel-Dieu Adresse 2 rue de l'Hôtel-Dieu 21200 Beaune Ville Beaune