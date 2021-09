Vannes Hôtel de Ville de Vannes Morbihan, Vannes A la Découverte de l’Hôtel de ville Hôtel de Ville de Vannes Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Situé au cœur de la ville, l’Hôtel de Ville reste un édifice à découvrir ou à revisiter. Ce lieu emblématique, construit en 1886, fortement inspiré du modèle parisien, siège des institutions municipales, a été le témoin privilégié de bien des événements.

Gratuit. Nombre de places limité à 25 visiteurs par groupe / Départ de visite toute les heures.

La visite permet de découvrir la décoration intérieure et le mobilier des différentes salles qui participent avec la façade principale à la qualité de l’architecture. Hôtel de Ville de Vannes Place Maurice Marchais 56 000 Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan

