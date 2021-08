Charleville-Mézières Musée du 3e régiment du génie,espace de traditions - Caserne Dumerbion Ardennes, Charleville-Mézières À la découverte de l’histoire du génie militaire Musée du 3e régiment du génie,espace de traditions – Caserne Dumerbion Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du 3e régiment du génie, espace de traditions – Caserne Dumerbion Gratuit. Entrée libre. L’entrée des visiteurs s’effectue uniquement par le portail côté quai de l’esplanade.

Découvrez l’histoire du 3e régiment du génie militaire au travers des pièces historiques présentées. Musée du 3e régiment du génie,espace de traditions – Caserne Dumerbion 2 rue du 3e régiment du génie, 08011Charleville-Mézières Charleville-Mézières Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

