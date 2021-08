À la découverte de l’histoire des grands magasins de Strasbourg Galeries Lafayette, 18 septembre 2021, Strasbourg.

À la découverte de l’histoire des grands magasins de Strasbourg

Galeries Lafayette, le samedi 18 septembre à 10:00

### Joyau architectural de Strasbourg, les Galeries Lafayette proposent des visites guidées qui retracent plus de 100 ans d’histoire et révèlent les secrets de sa construction. Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, venez découvrir l’histoire des Galeries Lafayette de Strasbourg, bâtiment centenaire et fleuron du patrimoine architectural de la ville ! Un rendez-vous unique pour conter la naissance des grands magasins et du prêt-à-porter, ainsi que l’histoire du bâtiment.

Gratuit. Inscription obligatoire. 10 personnes maximum. Durée de la visite : 1h.

Galeries Lafayette 34 rue du 22 Novembre, 67000 Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T20:00:00