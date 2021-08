La Porte du Der Haras national Haute-Marne, La Porte du Der À la découverte de l’histoire de Montier-en-Der Haras national La Porte du Der Catégories d’évènement: Haute-Marne

La Porte du Der

À la découverte de l’histoire de Montier-en-Der Haras national, 18 septembre 2021, La Porte du Der. À la découverte de l’histoire de Montier-en-Der

Haras national, le samedi 18 septembre à 14:30 Gratuit. Visite commentée sur inscription à l’Office de Tourisme du Lac du Der / BIT Montier en Der.

Revivez cette histoire qui démarre au temps des moines, à travers la remarquable église abbatiale et le Haras, site patrimonial d’exception dont les bâtiments datent du XIXe siècle. Haras national 2b place Auguste Lebon, 52220 Montier-en-Der La Porte du Der Montier-en-Der Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, La Porte du Der Autres Lieu Haras national Adresse 2b place Auguste Lebon, 52220 Montier-en-Der Ville La Porte du Der lieuville Haras national La Porte du Der