du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre

### Profitez de visites guidées de la Grand Carrière d’Euville pour découvrir l’histoire de la ville à travers la pierre qui a fait sa renommée. Le site d’Euville est unique par la dimension de ses carrières et par son histoire. Situé face à un front de taille majestueux, le centre d’animation de l’atelier de taille de la Grande Carrière est un lieu privilégié pour s’initier à la géologie. Un espace d’exposition et un sentier balisé permettent de découvrir l’histoire de ces carrières, leur géologie, leur nature spécifique.

Gratuit.

À la découverte de l'histoire de la «pierre» d'Euville

Grande Carriere d'Euville
Chemin de Gonfontaine, atelier de taille, 55200 Euville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T10:30:00;2021-09-17T11:00:00 2021-09-17T12:30:00;2021-09-17T13:30:00 2021-09-17T15:00:00;2021-09-17T15:30:00 2021-09-17T17:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T17:00:00

