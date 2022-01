À LA DÉCOUVERTE DE L’ÉTANG DU WELSCHHOF EN GYROPODE Puttelange-aux-Lacs Puttelange-aux-Lacs Catégories d’évènement: Moselle

Puttelange-aux-Lacs

À LA DÉCOUVERTE DE L’ÉTANG DU WELSCHHOF EN GYROPODE Puttelange-aux-Lacs, 22 mai 2022, Puttelange-aux-Lacs. À LA DÉCOUVERTE DE L’ÉTANG DU WELSCHHOF EN GYROPODE rue de l’étang Petit parking Puttelange-aux-Lacs

2022-05-22 14:00:00 – 2022-05-22 16:00:00 rue de l’étang Petit parking

Puttelange-aux-Lacs Moselle Puttelange-aux-Lacs 30 EUR L’Office de Tourisme Sarreguemines Confluences, en partenariat avec Val’Eric Aventure, vous propose une balade ludique et atypique en gyropode.

En compagnie d’Eric, partez à la découverte de l’étang du Welschhof à Puttelange-aux-Lacs.

Cet étang a été construit à des fins militaires et fait partie de la ‘Ligne maginot Aquatique’. Aujourd’hui il est un havre de paix dédié à la détente et à la pêche. Après une séance d’initiation, place à l’aventure et à la découverte !

A la portée de tous, la conduite intuitive du gyropode vous permettra d’apprécier ce drôle de véhicule électrique tout-terrain à 2 roues, ainsi que la sensation de liberté qu’il procure. Pour adultes et enfants à partir de 12 ans (35kg minimum). Mise à disposition des casques, protèges-coudes et genoux, assurances comprises. Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme (places limitées). Eric Biermann

rue de l’étang Petit parking Puttelange-aux-Lacs

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Puttelange-aux-Lacs Autres Lieu Puttelange-aux-Lacs Adresse rue de l'étang Petit parking Ville Puttelange-aux-Lacs lieuville rue de l'étang Petit parking Puttelange-aux-Lacs