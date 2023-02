A la découverte de l’étang d’Assay Assay Conseil Départemental 37 Assay Catégories d’Évènement: Assay

Indre-et-Loire

A la découverte de l'étang d'Assay, 1 juin 2023, Assay

2023-06-01 14:30:00 – 2023-06-30 16:30:00 Assay

Indre-et-Loire Assay Venez découvrir cet espace naturel sensible géré par le Conseil Départemental. Vous pourrez observer libellules, papillons, oiseaux et la flore typique des milieux humides.

Espace Naturel Sensible du Département. Sur cet étang de pisciculture, elles règnent en maîtres parmi les insectes, dans l’air et dans l’eau ! Réservation obligatoire

au 02 47 95 93 15. Rendez-vous à 14h30 au parking de l’étang d’Assay. Prévoir un pantalon long et chaussures de marche fermées. Venez découvrir cet espace naturel sensible géré par le Conseil Départemental. Vous pourrez observer libellules, papillons, oiseaux et la flore typique des milieux humides. +33 2 47 95 93 15 Conseil départemental 37

dernière mise à jour : 2023-02-17

