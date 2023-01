A la découverte de l’étang d’Assay Assay, 13 mai 2023, Assay Assay.

A la découverte de l’étang d’Assay

2023-05-13 14:30:00 14:30:00 – 2023-05-13 16:30:00 16:30:00

L’étang d’Assay regorge d’une biodiversité riche et passionnante. Venez découvrir cet espace naturel sensible, ou vous pourrez observer libellules, papillons, oiseaux et la flore typique des milieux humides. Sur réservation. Prévoir un pantalon et de bonnes chaussures fermées

