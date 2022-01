A la découverte de l’Egypte pharaonique La CLEF Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines

A la découverte de l'Egypte pharaonique

du lundi 21 février au vendredi 25 février à La CLEF

du lundi 21 février au vendredi 25 février à La CLEF

Archéolithe vous propose , en partenariat avec La CLEF, un stage, destiné aux 8-11 ans, consacré à l’égyptologie : mythologie, hiéroglyphes, rites funéraires et momification.

90€ hors adhésion à LA CLEF

Plongez au cœur de l’Egypte pharaonique et venez découvrir le quotidien des égyptiens. La CLEF 46 rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-21T10:00:00 2022-02-21T12:00:00;2022-02-22T10:00:00 2022-02-22T12:00:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T12:00:00;2022-02-24T10:00:00 2022-02-24T12:00:00;2022-02-25T10:00:00 2022-02-25T12:00:00

