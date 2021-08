Antony Église Saint-Jean-Porte-Latine Antony, Hauts-de-Seine A la découverte de l’église Saint-Jean-Porte-Latine Église Saint-Jean-Porte-Latine Antony Catégories d’évènement: Antony

Église Saint-Jean-Porte-Latine, le dimanche 19 septembre à 17:00

Laissez vous surprendre par une église singulière, au style dépouillé, imaginée par l’architecte Pinsard au XXème siècle. 17h : Visite commentée 17h30 : Moment musical

Pour toutes les visites guidées, veuillez vous inscrire par courriel à l’adresse : culture@ville-antony.fr en précisant vos coordonnées.

Visite commentée et Moment musical Église Saint-Jean-Porte-Latine 1 square de l’Atlantique 92160 Antony Antony Hauts-de-Seine

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:30:00

