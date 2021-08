Issigeac Église Saint-Félicien Dordogne, Issigeac À la découverte de l’église d’Issigeac Église Saint-Félicien Issigeac Catégories d’évènement: Dordogne

Issigeac

À la découverte de l’église d’Issigeac Église Saint-Félicien, 18 septembre 2021, Issigeac. À la découverte de l’église d’Issigeac

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Félicien

Présentation des actions réalisées et à venir de l’association : les membres actif du bureau de l’associaiton seront présents pour renseigner les visiteurs. Un livret spécifique sur les vitraux et une fiche multilangue de présentation architecurale de l’édifice sont disponibles.

Gratuit. Entrée libre. Sessions de présentations possibles pour des groupes de visiteurs

Présentation des actions réalisées et à venir de l’association Église Saint-Félicien Bourg, 24560 Issigeac Issigeac Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Issigeac Autres Lieu Église Saint-Félicien Adresse Bourg, 24560 Issigeac Ville Issigeac lieuville Église Saint-Félicien Issigeac