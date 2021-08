A la découverte de l’église de Mars-sur-Allier! Mars-sur-Allier, 13 août 2021, Mars-sur-Allier.

Pour fêter ses 50 ans, la Camosine s’associe au Journal du Centre et propose aux enfants la découverte de l’église de Mars-sur-Allier. Du 9 au 13 août, retrouvez chaque jour dans votre Journal du Centre une activité pour faire découvrir cet édifice aux plus jeunes. **Le 13 août 2021 de 14h à 17h** rejoignez-nous avec vos enfants et petits-enfants à l’**église de Mars-sur-Allier** pour un après-midi d’activités et de découvertes. Au programme : atelier d’architecture atelier de dessins parcours découverte de l’église pour les enfants des visites guidées de l’église pour les adultes jeux de plein air Et bien sûr, un goûter vous sera offert ! Retrouvez tout le jeu-concours sur notre page Facebook! [https://www.facebook.com/camosine](https://www.facebook.com/camosine)

entré libre

Animations pour enfants et famille

Mars-sur-Allier route de l’église Mars-sur-Allier Nièvre



