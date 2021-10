Paris École nationale supérieur d'architecture Paris-Belleville Paris À la découverte de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville École nationale supérieur d’architecture Paris-Belleville Paris Catégorie d’évènement: Paris

À la découverte de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville École nationale supérieur d’architecture Paris-Belleville, 16 octobre 2021, Paris. À la découverte de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville

École nationale supérieur d’architecture Paris-Belleville, le samedi 16 octobre à 13:00

### À la découverte de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville. Les étudiants proposeront des visites architecturales de leur école située au 60 boulevard de la Villette dans un ancien lycée technique. Réhabilitée il y a douze ans par l’architecte Jean-Paul Philippon, elle est composée de plusieurs bâtiments qui s’articulent autour d’un jardin.

Entrée libre sur présentation obligatoire du passe sanitaire

Journées nationales de l’architecture École nationale supérieur d’architecture Paris-Belleville 60 boulevard de la Villette 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T13:00:00 2021-10-16T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu École nationale supérieur d'architecture Paris-Belleville Adresse 60 boulevard de la Villette 75019 Paris Ville Paris lieuville École nationale supérieur d'architecture Paris-Belleville Paris