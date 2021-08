Nancray Musée de plein air des Maisons comtoises Doubs, Nancray A la découverte de l’architecture des maisons comtoises Musée de plein air des Maisons comtoises Nancray Catégories d’évènement: Doubs

du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre à Musée de plein air des Maisons comtoises

Le musée des Maisons comtoises vous invite à découvrir toute la richesse de l’architecture comtoise. Au programme: expositions, présentation de projets architecturaux et visites guidées. Journées nationales de l’architecture Musée de plein air des Maisons comtoises Rue du Musée Nancray Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T12:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T12:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T12:00:00 2021-10-17T18:00:00

