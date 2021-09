À la découverte de l’archéologie et des tumulus de Mussig Chemin de la Digue, 19 septembre 2021, Mussig.

Chemin de la Digue, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Partez à la découverte d’une exceptionnelle nécropole tumulaire du premier âge du Fer et du métier d’archéologue ! * **De 14h à 15h : visite du site des tumulus** Norbert Reppel présentera la nécropole tumulaire, l’histoire des recherches qui y ont été menées ainsi que des objets découverts lors des fouilles. * **De 15h à 16h : l’archéologie et la carpologie** Emmanuelle Bonnaire, carpologue (Archéologie Alsace) présentera l’archéologie en général, ses métiers et méthodes, et plus particulièrement sa spécialité de recherche. _Mise en avant dans les films, séries et jeux vidéo, l’archéologue s’illustre comme un aventurier recherchant au péril de sa vie une relique antique. Loin des clichés, l’archéologie est une science rigoureuse et sa pratique est encadrée par la loi. Depuis une vingtaine d’années, la discipline se professionnalise et adopte une méthodologie spécifique. De l’intervention sur le terrain à la valorisation des vestiges, toutes les étapes vous seront présentées. Parmi les différentes spécialités, la carpologie sera à l’honneur lors de cette rencontre._ * **De 14h à 16h : autant en emporte le temps** Diffusion en continu d’un court-métrage d’animation sur le temps qui passe, les populations anciennes, la richesse des sous-sols, les métiers et la démarche de l’archéologie. _Il était une fois deux archéologues, Gilles et Agnès, remontant le temps jusqu’à l’âge du Fer… Sur leur chantier de fouille, ils découvrent les objets et les vestiges d’un village gaulois d’il y a 2500 ans. Ils élaborent des théories pour tenter de comprendre la vie des villageois. Au fil de leurs hypothèses, le village se reconstruit avec ses maisons, ses animaux et les objets du quotidien, sous le regard d’une curieuse petite poule…_ [durée 15’20 – Prod. Le Vaisseau (Bas-Rhin) / Universcience / Archéologie Alsace / Amopix, 2015]

Gratuit. Entrée libre.

Chemin de la Digue, 67600 Mussig Mussig Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00