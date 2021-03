Lannion Lannion 22300, Lannion À la découverte de Lannion et de son patrimoine Lannion Catégories d’évènement: 22300

C'est avec Carole ou Morgane que vous partirez pour 2 heures de balade dans cette ville historique nichée au fond de l'estuaire du Léguer. Au gré des rues et venelles pavées, vous partirez à la rencontre de ceux qui ont bâti la ville. Au cours de cette visite enchanteresse, les principaux monuments de la cité depuis les quais d'Aiguillon ou depuis l'église de Brélévenez vous seront présentés sous couvert de petites anecdotes et de détails architecturaux. Des incroyables pouvoirs de la fontaine ferrugineuse à la légende de Dahut en passant par l'origine de la place du Miroir, nombreuses seront les petites histoires dans la grande histoire de la ville.

