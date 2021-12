Neuvy-Saint-Sépulchre Collège Vincent Rotinat Indre, Neuvy-Saint-Sépulchre A la découverte de l’anglais dans les romans du CDI Collège Vincent Rotinat Neuvy-Saint-Sépulchre Catégories d’évènement: Indre

Neuvy-Saint-Sépulchre

A la découverte de l’anglais dans les romans du CDI Collège Vincent Rotinat, 21 janvier 2022, Neuvy-Saint-Sépulchre. A la découverte de l’anglais dans les romans du CDI

le vendredi 21 janvier 2022 à Collège Vincent Rotinat Lire de l’anglais progressivement… Présentation des livres de la collection Tip Tongue pour les élèves de 6e Collège Vincent Rotinat 2 rue des combattants d’Afn 36230 Neuvy-Saint-Sépulchre Neuvy-Saint-Sépulchre Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T10:30:00 2022-01-21T11:00:00;2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T14:30:00

Détails Catégories d’évènement: Indre, Neuvy-Saint-Sépulchre Autres Lieu Collège Vincent Rotinat Adresse 2 rue des combattants d'Afn 36230 Neuvy-Saint-Sépulchre Ville Neuvy-Saint-Sépulchre lieuville Collège Vincent Rotinat Neuvy-Saint-Sépulchre